ÇOCUKLARIN BOZULAN OYUNCAK VE AKÜLÜ ARABALARINI TAMİR EDİYOR - Son Dakika

ŞANLIURFALI Emin Kaçar, 2 yıl önce bir arkadaşının çocuklarının bozulan akülü arabalarını tamir etti. Hobi olarak çevresindeki çocukların arabalarını tamir eden Emin Kaçar, gelen talepler üzerine dükkan açtı. Oyuncak araba tamirini yapmayı sevdiğini belirten Kaçar, 'Çocukların bozulan arabaları tamir olunca hem onlar, hem de ben çok mutlu oluyorum dedi.

İpekyolu Mahallesi'nde işyeri bulunan oyuncak ve akülü araba tamircisi Emin Kaçar, çocukların bozulan araçlarının imdadına yetişiyor. Kentte tek oyuncak araba tamircisi olan Kaçar, 2 yıl önce bir arkadaşının çocuklarının bozulan arabasını tamir etmesinin ardından tavsiye üzerine mesleğe başladığını söyledi. Hobisini mesleğe dönüştürdüğünü ve artık çevre il ve ilçelerden gelen talepleri karşılamaya başladığını anlatan Emin Kaçar, yaptığı işin çocuklar kadar kendisini de mutlu ettiğine dikkat çekerek şöyle dedi

Ben Şanlıurfa'da 2 yıldır bu işi yapıyorum. Önce hobi olarak başladım. Sonra bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine iş yeri açtım. Çocuklar bindikleri akülü araçları arızalandığı zaman iş yerine getiriyor. Daha önceden tamirci olmadığı için bozulan akülü araçlar ya atılıyor, ya da depoya konulup kullanılmıyordu. Biz iş yerini açınca bozulan araçlar tamir için getirilmeye başlandı. Genelde bu araçların ana kart, akü, teker ve şanjman dişlisi en sık arıza yapan cihazları oluyor. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu işe başladık. Şimdi taleplere yetişmeye zorlanıyoruz. Oyuncak araba tamircisini görenler, ilk başta çok şaşırıyorlar. Bu işi severek yapıyorum. Çünkü çocukları mutlu etmek bizde mutlu ediyor. Zaten işyerimizdeki istiflenen araçları gören çocuklar burayı panayıra çeviriyor?

Tamir edemediği akülü araç olmadığını dile getiren Emin Kaçar, birçok kişinin yaptıkları işten haberdar olmadıklarını ve duyunca şaşırdıklarını da sözlerine ekledi.