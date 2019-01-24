Çocuklarla Birlikte Büyüyen TEGV 24 Yaşında!

Bugüne kadar 3 Milyona yakın çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sağlayan Vakfımız bu sene yaş gününü Türkiye'nin dört bir yanındaki TEGV etkinlik noktaları ile canlı yayın bağlantısı kurarak aynı anda coşkuyla kutladı. TEGV Acıbadem Genel Merkezi'nde de Vakfımızın kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve değerli bağışçımız İnan Kıraç ve Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Solakoğlu'nun katılımıyla 24. Yıl pastası kesildi. 73 etkinlik noktamızla birlikte gerçekleşen kutlamada TEGV; 2019 yılı İmaj Kampanyası'nı da başlattı.

Mütevelli Heyeti Üyemiz ve değerli bağışçımız İnan Kıraç kutlamada yaptığı konuşmada şunları söyledi: '' Eşim Suna Kıraç Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı, babası Vehbi Koç'a kurmayı teklif ettiği zaman, Vehbi bey bizim vakıflarımızda çalışabilirsin neden yeni bir vakıf gerekiyor diye sormuştu, ancak eşim biz ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği vererek onlara sormayı, sorgulamayı, düşünmeyi öğretelim onlardan ilgimizi esirgemeyelim ve geleceğe hazırlayalım demişti. Bu nedenle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı kurdu. Bugün TEGV 24. Yılını kutluyor ve ilk gün olduğu gibi Suna Kıraç bugün de sizlerin heyecanını paylaşıyor. Hepimizin 24. Yılı kutlu olsun''

Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Solakoğlu: '' Vakfın resmi kuruluşunun üzerinden 24 yıl geçti, kurucumuz Suna Hanım içi insan ve vatan sevgisi ile dolu, vicdan zenginliği en üst noktada olan bir iş insanıydı. 24 yılın ardından 3 milyona yakın çocuğu sevgi ve ilgiyle kucakladık onlara umut aşıladık. TEGV'de çoğu çocuğumuz başarılı insanlar olarak hayata atıldılar, birçoğu bizim gönüllümüz oldu. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı her daim Suna Hanım'la birlikte olacak. 24 yılda biz vardık sonraki 24 yılda başkaları olacak, bu bir eğitim meşalesi elden ele dolaşarak ülkenin geleceğine aydınlık saçacak. '' dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ' 24 Yıl önce kurucumuz Sayın Suna Kıraç, iş insanları ve akademisyenlerle birlikte bu yolculuğa başladı. 24 yıl sonra 80 binden fazla gönüllümüz ile birlikte 3 milyona yakın çocuğumuzun hayatına dokunduk. Her geçen gün yeni heyecanlarla buluştuğumuz TEGV'de emeği geçen herkese ve kurucularımıza, çocuklarımız adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. '' dedi.

Yeni yaşında yeni imaj kampanyasını başlatan TEGV, 2019 yılı imaj kampanyasında bugüne kadar nitelikli eğitimle buluşturduğu çocuklardaki yarattığı değişimi vurgulamanın yanı sıra, çocuklara sevgiyle, saygıyla yaklaşmanın, güvenli ve keyifli öğrenme ortamlarının çocukları nasıl değiştireceğini anlatıyor "Bir çocuk değişir Türkiye gelişir" sloganı ile TEGV, eğitimin sadece çocukları değil, onların ailelerini ve ülkenin geleceğini de değiştirme gücüne vurgu yapıyor.

TEGV, uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın yeteneklerini özgürce keşfetmelerini sağlarken onlara gelişmiş ülkelerdeki eğitim anlayışını sunmakta. Her yıl yüz binlerce çocuğu teknoloji, bilim, sanat ve edebiyatla tanıştıran TEGV, onların hayata karşı dimdik durmalarını sağlayacak beceriler kazandırıyor. Çocuklarımız sayılmayı, sevilmeyi, araştırmayı, kendilerini ifade etmeyi, dostluklar kurmayı ve daha pek çok güzel şeyi belki de ilk kez TEGV'de öğreniyorlar. TEGV, 21. yüzyılın bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren Algo Dijital kodlama ve Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile öğrenen ve keşfeden nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Yirmi dört yıl içerisinde Vakfımız, 85 bine yakın gönüllüsü, 150 çalışanı, 73 etkinlik noktası ile 3 milyona yakın çocuğumuzun nitelikli eğitim desteği alması sağladı. TEGV'i destekleyen kurumsal ve bireysel bağışçıların, aktif çalışan gönüllülerin ve eğitim dostlarının; kısacası bütün harika insanların verdiği güçle TEGV geleceğe güvenle bakıyor. Yıllar boyunca geliştirdiği deneyimini gelecek nesillere gururla aktaran Vakıf, kurumsallaşma adına Türkiye'nin saygın STK'ları arasında yer alıyor.