Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Hitmakers | Arem & Arman programına konuk olan Aleyna Tilki, samimi açıklamalarıyla gündem yarattı. Ünlü isim, çocukluk döneminde yaşadığı bir ilişkiyi anlatarak dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Tilki, küçük yaşta yaşadığı bir deneyimi şu sözlerle anlattı:
“8 yaşındayken aldatıldım. Bir tane hoşlandığım vardı ama ben de birini aldatıp onunla sevgili olmuştum.”
O dönem yaşadığı durumun farkında olmadığını belirten Tilki, duygularını şöyle ifade etti:
“Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum ama o çocuk çok üzülmüştü, ben de öyle anlamıştım.”
