"Çocukluktan Ergenliğe Mükemmel Ebeveynlik Arayışı" söyleşisi

Serik ilçesinde New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından "Çocukluktan Ergenliğe Mükemmel Ebeveynlik Arayışı" konulu söyleşi düzenlendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin alışveriş merkezinde gerçekleştirilen söyleşide Şirin, katılımcı ebeveynlere evde çocuğun doğumundan itibaren yapılması gerekenleri anlattı.

Program öncesi gazetecilere açıklama yapan Şirin, amacının çocukları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Bunun için dünya genelinde ciddi bir rekabet ortamı olduğunu belirten Şirin, herkesin çocuklarını iyi yetiştirdiğini aktardı.

"Eğer okullarda okuyan 18 yaş altı kuşağı iyi yetiştirebilirsek dünyada 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olma fırsatımız var." diyen Şirin, bunun için bütün altyapının hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu konuda vizyonunun da hazır olduğunu ifade eden Şirin, şöyle devam etti:

"Yeter ki isteyelim. Ben de bugün burada bunun nasıl olması gerektiği üzerine ebeveynlere evde çocuğun doğumundan itibaren ne yapmamız lazım onu anlatacağım. Bu anlamda en önemli nokta çocuklar doğduktan itibaren ilk 3 yılda beyinlerinin yüzde 90'ı gelişiyor. O beyinlerin en hızlı değiştiği o 3 yıllık dönemde çocuklarımıza ne yaparsak bir ömür boyu o yatırımın karşılığını alacağız. O yüzden çocuklar doğar doğmaz onlarla oynayalım. Onlarla konuşalım ve onlara kitap okuyalım."