Coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köfteye farklı sunum - Son Dakika

Coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köfteye farklı sunum

Adıyaman'da bir etsiz çiğ köfte salonu işletmecisi, kentin coğrafi işaret belgeli lezzetine farklı sunumuyla renk katarken, Türk Patent ve Marka Kurumundan da tasarım tescil belgesi aldı.

Adıyaman'da bir etsiz çiğ köfte salonu işletmecisi, kentin coğrafi işaret belgeli lezzetine farklı sunumuyla renk katarken, Türk Patent ve Marka Kurumundan da tasarım tescil belgesi aldı.

Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu

Adıyaman denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan, köftelik bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin yoğrulmasıyla hazırlanan etsiz çiğ köfte, marul, limon, salatalık ve ayranla tüketiliyor.

Coğrafi işaret belgesi alarak da kentle özdeşleşen etsiz çiğ köfte, farklı sunumlarla da tüketicilerin beğenesine sunuluyor.

Adıyaman'da bir çiğ köfte salonu işletmecisi de iki farklı sunumuyla Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescil belgesi aldı.

İşletme sahibi Kenan Leblebici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman ve Şanlıurfa arasında çiğ köfte konusunda tatlı bir rekabet olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın etsiz çiğ köfte alanında Türkiye'de bir pazar oluşturduğunu ifade eden Leblebici, bu pazarı farklı sunumlarla da zenginleştirmek istediklerini dile getirdi.

Leblebici, çiğ köftenin her işletmede farklı şekillerle beğeniye sunulduğunu anlatarak, "Benim işletmemde 40'a yakın kendime özel sunumum var. Müşterilerimize sunduk ve hepsi beğeniyorlar. 'Fetih 1453' ile 'Pestil' ismini verdiğim iki sunum şeklimi ise Türk Patent ve Marka Kurumundan tescillettim." dedi.

"Farklı sunumlardaki amacımız yeni nesle çiğ köfteyi sevdirmek." diyen Leblebici, müşterilerin de sunumu beğeniyle karşıladığını söyledi.

Her iki sunumda da çiğ köftenin lavaşa sarıldıktan sonra özel sosla marul içerisinde servis edildiğini aktaran Leblebici, birinin gramaj olarak daha fazla olması nedeniyle doyurucu olduğunu, diğerinin de atıştırmalık olarak tüketildiğini ifade etti.

Müşterilerden Batuhan Elverir de çiğ köfteyi çok sevdiğini ve farklı sunumların da hoşuna gittiğini söyledi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köfteye farklı sunum - Son Dakika

Son Dakika

14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
18:13
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 20:00:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köfteye farklı sunum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]