Coğrafi işaret yolundaki Çeribaşı Kirazı'nın ilk hasadı yapıldı - Son Dakika

Coğrafi işaret yolundaki Çeribaşı Kirazı'nın ilk hasadı yapıldı

Edirne'nin Enez ilçesinin Çeribaşı köyünde üretilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı.

Coğrafi işaret yolundaki Çeribaşı Kirazı'nın ilk hasadı yapıldı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinin Çeribaşı köyünde üretilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı. Osmanlı döneminde de meyve bahçesi olarak değerlendirilen Çeribaşı köyünün adının Türkiye ve dünyada geçmesi için yakın zamanda 'coğrafi işaret' müjdesi verildi.


Enez'in Çeribaşı köyü ile özdeşleşen kirazın hasadı, dün düzenlenen törenle başladı. Kiraz bahçelerinde düzenlenen hasat törene, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yasin Savuk, Enez Esnaf Odası Başkanı İzzet Savuran, Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç ile üreticiler katıldı.


Hasatta konuşan Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, kiraz bahçeleriyle ünlü olan Çeribaşı köyü ile gurur duyduklarını belirterek, "Çeribaşı kirazını yediğimde farklı olduğunu ben de hissettim. Değişik bir aroması var. Bu da ikliminden ve toprağından kaynaklanıyor. Böylece de talep çok oluyor. Çeribaşı köyü bu anlamda gurur duyduğumuz köylerimizden. Kirazımız dalından indiği gibi alıcı buluyor. Hasada başlayan çiftçimizin bu mutlu gününde yanında olmaktan bizler de mutluluk duyuyoruz" dedi.


Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ise "Çeribaşı kirazı şuanda Enez'in değerlerinden biri oldu. Bizim tek eksiğimiz, marka tesciliydi. Bu konuda da Keşan TSO çalışma başlattı. Kiraz ile ilgili olarak bir festival düşünüyoruz. Tekirdağ'da olduğu gibi burada da bir festival olabilir" ifadelerini kullandı.


Çeribaşı kirazının markalaşma çalışması hakkında bilgi de veren Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da, "Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversitesi ile işbirliğinde Çeribaşı kirazımızın kimyasal ve fiziksel analizlerini yaparak, Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret başvurusunda bulunacağız. Çeribaşı kirazımızın coğrafi işaretini tescilleyerek, dünya markası olması yolunda üretim, istihdam, yatırım, markalaşma, pazarlama ve tanıtım için tüm çalışmaları odamız olarak yapacağız. Coğrafyamıza yeni değerler kazandırmak, geleceğe miras bırakmak ve bölgemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla üreticilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.


Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç kirazın oldukça büyük bir ilgi gördüğünü dile getirerek, "Ürünümüz gerçekten de çok kaliteli. Bu nedenle Avrupa'nın birçok ülkesinden talep alıyor. Türkiye'nin en iyi kiraz yetişen 3 bölgesinden biri Çeribaşı köyüdür. Şuanda Keşan TSO'nun desteği ile patentini almak için çalışıyoruz. Şuanda yaklaşık 500 dönümlük alanda ekili olan kirazı, bin dönüme çıkartmayı hedefliyoruz. Şuanda 10 ile 15 TL arasında ihracat yapan firmalar tarafından alıcı buluyor. Firmalar da yaklaşık 8 ülkeye ihraç ediyor. 200 nüfuslu köyümüzde şuan, hasatta 300 kişiye istihdam sağlıyoruz. İşçilerimiz çevre köylerimizden geliyor. Yani nüfusumuz küçük ama yaptığımız iş büyük" dedi. - EDİRNE

Edirne, Kiraz, Keşan, Enez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaret yolundaki Çeribaşı Kirazı'nın ilk hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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