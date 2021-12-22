Coğrafi işaretli Niksar cevizi ağacı 350 bine, üretim de 2 bin tona çıktı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde coğrafi işaretli ceviz ağacı sayısı 350 bine, üretim de 2 bin tona yükseldi.

İlçede 2008 yılında 24 bini ürün veren olmak üzere 50 bine yakın olan coğrafi işaretli Niksar cevizi ağacı, yürütülen çalışmalar sonucu bugün 140 bini ürün veren olmak üzere 350 bine ulaştı.

Buna paralel olarak ilçede 500 ton olan ceviz üretimi de bugün 2 bin tona yükseldi. Ceviz üretiminden ilçe ekonomisine yılda 100 milyon lira civarında katkı sağlanıyor.

Tokat Valiliği Tarım Tokat Projesi kapsamında Niksar'ın Serenli beldesinde Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesini kurmak için çalışma yürütülüyor.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, il genelinde ceviz üretimini ve fidan dikimini teşvik ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar 500 bin ceviz fidanının toprakla buluşturulduğunu belirten Balcı, "Bu dikim sezonunda da 200 bin ceviz fidanı dikeceğiz. Böylece 700 bin ceviz fidanını toprakla buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Serenli beldesinde yaklaşık 6 bin dönümlük bahçe oluşturulduğunu dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesi olacak Serenli'de 100 bin fidanı gelecek yıl mart ayı itibarıyla toprakla buluşturmuş olacağız. Fidanlıklarımızda 1 milyon 300 bin ceviz fidanı yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2 milyon cevizi toprakla buluşturmuş olacağız. Başta Tarım ve Orman Bakanımız, milletvekillerimiz, Orman Genel Müdürümüz, belediye başkanlarımız, il özel idaremiz, kaymakamlarımız ve çiftçilerimiz projeye destek oldu. 10 yıl sonra nihai hedefimiz, ceviz piyasasının Niksar'da belirlenmesi. Ceviz denince Niksar akla geliyor. Niksar cevizi, kokusu ve tadıyla meşhurdur."

Bugüne kadar toprakla buluşturulan ceviz fidanlarının 240 binini Niksar'da diktiklerine dikkati çeken Balcı, "Serenli'de sadece cevizleri sulamak için gölet çalışmamız var. Niksar'da ceviz kültürü var. Niksar cevizi marka. Ben inanıyorum, 10 yıl sonra Türkiye'nin ceviz piyasasını belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Niksar'da topyekun ceviz üretim seferberliği başladı"

Niksar ilçesinde ceviz ticareti yapan Halis Yılmaz da bu yıl ceviz rekoltesinin sevindirdiğini söyledi.

Sadece kendilerinin 40-50 bin ceviz fidanı üretip sattığını dile getiren Yılmaz, yılda 200 ton da kabuklu ceviz işlediklerini anlattı.

Cevizin başkentinin Niksar olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kabuğun içinde altındır ceviz. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız arıyor, köyümüze ceviz fidanı dikeceğiz diye. İnsanlar ürettiği malın satış garantisini istiyor. Biz bunu da veriyoruz. Cevizin kilosu ortalama 35-40 liradan satılıyor. Ceviz içinin kilosu ise 65 ila 80 lira arasında satılıyor." diye konuştu.

Niksar cevize olan talebin fazla olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Baklava ve imalat sektöründe Niksar cevizinden yapılan ürünü insanlarımız zevkle tüketiyor. Dağımız taşımız hep altın ceviz kokuyor. Ceviz ormanları kurmamız lazım. Kelkit Vadisi'ni ceviz vadisi yapmamız lazım. 1993 yılına kadar ihracat yapıyorduk Arap ve Avrupa ülkelerine. Niksar'da topyekun ceviz üretim seferberliği başladı. Niksar'ı ceviz üretim merkezi haline getirebiliriz."