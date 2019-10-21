Son Dakika Haberleri: Coğrafya bölümü öğrencileri, Kula Jeoparkı'nı yerinde inceledi
Son Dakika Güncel Coğrafya bölümü öğrencileri, Kula Jeoparkı'nı yerinde inceledi

Coğrafya bölümü öğrencileri, Kula Jeoparkı'nı yerinde inceledi

1 saat önce

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü öğrencilerinden oluşan 100 kişilik ekip, arazi araştırma dersi kapsamında Kula-Salihli Jeoparkı'nda saha eğitimi aldı.

Coğrafya bölümü öğrencileri, Kula Jeoparkı'nı yerinde inceledi, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü öğrencilerinden oluşan 100 kişilik ekip, arazi araştırma dersi kapsamında Kula- Salihli Jeoparkı'nda saha eğitimi aldı.


Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeopark alanının kuruluşunun en büyük mimarlarından olan Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdal Gümüş ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsa Cürebal eşliğinde Kula'nın tarihi ve turistik yapıları ile Jeopark alanını gezen öğrenciler, saha çalışması yaparak coğrafya eğitimini pekiştirdi.


Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Jeopark alanı olan Kula-Salihli Jeoparkı'nın kurucularından olan Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdal Gümüş'ün önderliğinde düzenlenen eğitim gezisinde Kula'ya gelen öğrenciler, 10 bin yıl öncesinde patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu 305 kilometrekarelik Jeopark sahası, Kula Peri Bacaları ve Kula'nın tarihi yapılarında incelemelerde bulundu. Volkan konileri ve sönmüş lavlar arasında gezen öğrenciler, sahadaki taşlardan örnekler alarak yapısını ve içindeki mineralleri inceledi.


Tarihi ve turistik yapıların yanı sıra Jeopark alanında da çeşitli incelemeler yapan öğrencilere, Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdal Gümüş çeşitli bilgiler sundu.


Kula Jeoparkı'nın kuruluşunda büyük emekler sarf ederek Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliğine sahip Jeopark alanında gece gündüz demeden bilimsel araştırmalar yaptığını ve Kula'ya bu tarihi Jeoparkı kazandırdıklarını dile getiren Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdal Gümüş, görev yaptığı Balıkesir Üniversitesi'nin 4. sınıf öğrencileri ile Jeopark alanını gezmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Jeoparkların jeolojik süreçleri bizzat yerinde görebilme imkanı sunduğunu dile getiren Dr. Gümüş, "Eğitim gezimize peri bacalarıyla başlayıp, Çakırca sütun bazalt kayalarıyla devam ettik. Türkiye için önemli bir saha olan acı su mevkiinde hidrotermal altorasyonun ve bunlara bağlı olarak minerelizasyonun geliştiği sahalarda jeolojiyi, yer bilimlerini öğrencilerimizle paylaşma fırsatı yakaladık. Öğrencilerimize, bir volkan kraterinin patlaması evrelerini, oluşumunu ve kraterin özelliklerini anlattık. Öğrencilerimiz volkan kraterinin ağzında gezme imkanı buldu. Türkiye'nin önemli volkanik sahalarından biri olan Kula volkanlarında öğrencilerimizin derslerde öğrendiği bilgileri içselleştirerek eğitimlerini pekiştirmesini sağladık. Bu sahanın yapılmasında ve bu güne ulaşmasında emek harcayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Balıkesir Üniversitesi, Salihli, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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