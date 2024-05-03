Coinbase, Gelirlerini Yüzde 72 Artırarak Rekor Kırdı - Son Dakika
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Kripto

Coinbase, Gelirlerini Yüzde 72 Artırarak Rekor Kırdı

Coinbase, Gelirlerini Yüzde 72 Artırarak Rekor Kırdı

Coinbase, 2024'ün ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 72 artırarak 1,6 milyar dolara ulaştırdı. Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki zarardan sıyrılarak 1,18 milyar dolar net kar elde etti. Coinbase'in bu başarının arkasında genişleyen ürün yelpazesi ve artan piyasa değeri yatıyor.

03.05.2024 12:47  Güncelleme: 12:53
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Coinbase, 2024'ün ilk çeyreğinde, gelirlerini önceki yıla oranla yüzde 72 artırarak 1,6 milyar dolara ulaştırdı. Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki zarardan sıyrılarak 1,18 milyar dolar net kar elde etti. Coinbase'in bu başarının arkasında genişleyen ürün yelpazesi ve artan piyasa değeri yatıyor.

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Coinbase, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını piyasa kapanışının ardından duyurdu. Şirket, geçen çeyrek döneme göre yüzde 72 artışla 1,6 milyar dolarlık gelir elde ettiğini bildirdi.

Önceki yılın aynı dönemine göre net karını 1,18 milyar dolara çıkaran Coinbase, geçen yılki 79 milyon dolarlık zararın aksine büyük bir kârlılık gösterdi. Ayrıca, şirketin FAVÖK'ü (firma değeri) 1,01 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Verilere göre Coinbase'in hisse başına düşen 4,04 dolarlık kazanç, analistlerin 1,15 dolarlık beklentisini aştı. Şirket, kazanç raporunda "Bu dönemdeki performansımız, ürün yelpazemizi genişletme çabalarımızı, süregelen operasyonel disiplinimizi ve piyasadaki olumlu şartları yansıtıyor" ifadesini kullandı. Raporda ayrıca "ABD'deki spot ve türev pazarlarında pazar payımızı artırdık, Coinbase Prime'da rekor seviyelere ulaştık ve USDC'nin piyasa değeri büyüdü." ifadelerine yer verildi.

2024'ün ilk çeyreğinde, şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 artarak önemli bir yükseliş kaydetti. Toplam işlem geliri hem bireysel hem de kurumsal müşteriler nezdinde artış göstererek 1,08 milyar dolara ulaştı. Kurumsal işlem gelirleri önceki çeyreğe kıyasla yüzde 113 artışla 85 milyon dolara yükseldi.

Coinbase'in tüketiciye yönelik işlemleri şirketin ana gelir kaynağını oluşturmaya devam etti ve bu alandan 935,2 milyon dolar gelir sağlandı. Ayrıca, şirket abonelik hizmetleri ve kullanıcı sayısındaki artıştan da gelir elde ettiğini belirtti.

Şirket ayrıca, "Nisan ayında 300 milyon doların üzerinde işlem geliri elde ettik ve yılın ikinci çeyreği için abonelik ve hizmet gelirlerimizin 525 ile 600 milyon dolar arasında olmasını öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

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