Son Dakika Haberleri: Çok Güzel Hareketler 2'nin Arka Sokaklar skeci çok güldürdü…
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Çok Güzel Hareketler 2'nin Arka Sokaklar skeci çok güldürdü…

56 dakika önce

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yapımcılığını Necati Akpınar'ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt'ın üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2" yeni sezona başladı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin Arka Sokaklar skeci çok güldürdü…, System.String[]

Programın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüne "Bitmeyen Sokaklar" skeçi damgasının vurdu.

Kanal D'nin " Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi" ünvanına sahip Arka Sokaklar dizisine gönderme yapan skeç, stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu

Arka Sokaklar Dizisi, Magazin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
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