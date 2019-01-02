Son Dakika Haberleri: Çok Severken Kaybedenlerin Oyunu: "Kalp"

Çok Severken Kaybedenlerin Oyunu: "Kalp"

40 dakika önce İlandır

Nilperi Şahinkaya, Aras Aydın, Cem Yiğit Üzümoğlu, Kerem Arslanoğlu, Burak Sarıkahya, Sinan Çatıkkaş, Nejdet Sert, Süleyman Kara ve Soner Kurt'un rol aldığı Craft'ın yeni tiyatro oyunu "Kalp" Aralık ayında perdelerini açıyor.

Çok Severken Kaybedenlerin Oyunu:

Kalp; 80'li yıllarda sadece eşcinsellerde görüldüğü iddia edilen bir salgının yarattığı korkuyu, dayanışmayı ve ötekileştirmeyi konu alıyor.Oyun, herkes tarafından heteroseksüellerde de görüldüğü bilinirken, korkunun büyümemesi için karantina benzeri bir hayata sürüklenen, baskı gören ve yalnızlığa itilen bir grup gencin hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, yazarı Larry Kramer olan "Kalp" adlı oyun perdelerini açıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:42 Kaynak: Bültenler

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