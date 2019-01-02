Çok Severken Kaybedenlerin Oyunu: "Kalp"

Kalp; 80'li yıllarda sadece eşcinsellerde görüldüğü iddia edilen bir salgının yarattığı korkuyu, dayanışmayı ve ötekileştirmeyi konu alıyor.Oyun, herkes tarafından heteroseksüellerde de görüldüğü bilinirken, korkunun büyümemesi için karantina benzeri bir hayata sürüklenen, baskı gören ve yalnızlığa itilen bir grup gencin hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, yazarı Larry Kramer olan "Kalp" adlı oyun perdelerini açıyor.