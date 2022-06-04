Çöken duvarın altında kalarak can veren 2 çocuk defnedildi

Acı şekilde ölen 2 çocuk yan yana toprağa verildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde fırtına nedeniyle çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybeden biri 7, diğeri 15 yaşındaki iki çocuğun cenazesi yan yana defnedildi. İki çocuğun acı ölümü tüm ilçeyi yasa boğarken cenazeye katılanlar göz yaşına boğuldu.

Olay, Araban ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı fırtınadan dolayı çökmüş ve çöken duvarın önünde olan 5 çocuk duvarın yıkıntısının altında kalmıştı.

Ekipler çevredeki vatandaşların yardımıyla göçük altında kalan çocukları molozların arasından çıkarırken Araban Devlet Hastanesine kaldırılan Hacı Ali Günseli, ile Mustafa Tiren doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybetmelerinin ardından Elif Mahallesi'ndeki mezarlık morguna kaldırılan Haci Ali Günseli'nin cenazesi sabah Hisar Mahallesi mezarlığında sabah saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşamını yitiren küçük Mustafa'nın cenazesi ise yurtdışında olan babası Mücahit Tiren'in beklenmesinden dolayı akşam saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Hisar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Yan yana defnedildiler

Cenaze namazlarını İlçe Müftüsü Şakir Aktaş kıldırırken cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu. Mahalle mezarlığında yan yana defnedilen aynı kaderi paylaşan Mustafa Tiren ile Hacı Ali Günseli'nin acı şekilde yaşamını yitirmesi tüm ilçeyi yasa boğdu.

Cenaze namazlarına Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç ile ölen çocukların yakınlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Duvarın altında kalarak yaralanan Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik ve Muhammed Mustafa Günseli'nin ise tedavisi sürüyor.

İlçeye gelen Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ailelere taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.