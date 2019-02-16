Çöküş Filminde Adolf Hitler'i Oynayan İsviçreli Oyuncu Bruno Ganz Hayatını Kaybetti
34 dakika önce
Çöküş filminde Adolf Hitler'i canlandıran İsviçreli aktör Bruno Ganz hayatını kaybetti.
Çöküş filminde Adolf Hitler
'i canlandıran İsviçreli aktör Bruno Ganz
hayatını kaybetti. Almanca tiyatro yapıtlarında "en önemli oyuncu"ya verilen ve aktörden aktöre geçen Iffland Yüzüğü'nün (Iffland-Ring) son hamiliydi
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:34
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