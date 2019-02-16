Son Dakika Haberleri: Çöküş Filminde Adolf Hitler'i Oynayan İsviçreli Oyuncu Bruno Ganz Hayatını Kaybetti

Çöküş Filminde Adolf Hitler'i Oynayan İsviçreli Oyuncu Bruno Ganz Hayatını Kaybetti

34 dakika önce

Çöküş filminde Adolf Hitler'i canlandıran İsviçreli aktör Bruno Ganz hayatını kaybetti.

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Çöküş filminde Adolf Hitler'i canlandıran İsviçreli aktör Bruno Ganz hayatını kaybetti. Almanca tiyatro yapıtlarında "en önemli oyuncu"ya verilen ve aktörden aktöre geçen Iffland Yüzüğü'nün (Iffland-Ring) son hamiliydi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:34 

Dünya
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