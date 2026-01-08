Çömez'den Ekonomik Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Açlık sınırı 30 bin, yoksulluk sınırı 100 bin lira civarında. Bu ülkenin tam 30 milyon vatandaşı açlık sınırının, sefalet sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş." dedi.

Çömez, İYİ Partili bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi politikalarını eleştirdi.

Bazı ekonomik verileri paylaşan Çömez, "Son 7 yıldır 'enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz' dediler. Peki bizim bugün yaşadığımız yüzde 31'lik enflasyon neyin bedeli? Biz ne yaptık? Neleri feda ettik? Neler harcadık? Neleri yok ettik ve neticede enflasyon yüzde 31'lere çıktı?" ifadelerini kullandı.

"Gelecek garantili projelerle sadece bizler değil, yavrularımız ve torunlarımız ipotek altına alındı." görüşünü savunan Çömez, "AK Parti iktidara geldiğinde ülkenin borcu 130 milyar dolardı. Bugün tam 550 milyar dolara geldi. Peki enflasyon kaçtı? 2002 yılının Aralık ayında enflasyon yüzde 29,7 idi. Ne var ne yoksa sat, trilyonlarca dolar vergi topla, ülkeyi borç batağına batır ve ondan sonra kalk milleti yine devraldığın dönemden daha fazla bir enflasyonla yaşamaya mahkum et." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin enflasyon oranlarını paylaşan Çömez, Türkiye'nin, enflasyonun en yüksek olduğu Venezuela, Sudan ve İran'dan sonra geldiğini, Türkiye'yi Yemen, Zimbabwe, Myanmar ve Afrika ülkelerinin takip ettiğini söyledi.

TÜİK'in verilerini aktaran Çömez, "Açlık sınırı 30 bin, yoksulluk sınırı 100 bin lira civarında. Bu ülkenin tam 30 milyon vatandaşı açlık sınırının, sefalet sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. En düşük emekli maaşımız 19 bin lira civarında. Yani 10 bin lira vereceksiniz ki emeklimiz açlık sınırında yaşayabilsin. Şu anda bu ülkede 25 milyon kişi aldığı ücretle açlık sınırının altında yaşıyor. Ailelerini falan hesaba kattığımızda bu rakamdan çok daha fazlası var." sözlerini sarf etti.

Çömez, asgari ücretin bu yıl 28 bin 75 lira olduğunu anımsatarak, "sadece TÜİK'in belirlediği enflasyon oranlarına göre bile asgari ücretin 32 bin 157 lira olması, asgari ücretlinin asla ve asla açlık sınırının altına mahkum edilmemesi gerektiğini" söyledi.

"En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine yönelik bir kanun teklifi hazırladığı" şeklinde bilgi aldıklarını aktaran Çömez, "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İnsanların açlık ve sefalete mahkum edilmesine itiraz ediyoruz. Sadaka kültürüyle karşımıza bin liralık bir artışla gelirseniz, İYİ Partinin en güçlü muhalefetiyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu millete bu kadar haksızlık yapılamaz. Bu milleti varlık içerisinde, yoklukta yaşatamazsınız." şeklinde konuştu.