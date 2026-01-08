Çömez'den Ekonomik Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çömez'den Ekonomik Eleştiriler

08.01.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'li Çömez, açlık ve yoksulluk sınırlarını eleştirerek, hükümeti ekonomi politikalarıyla suçladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Açlık sınırı 30 bin, yoksulluk sınırı 100 bin lira civarında. Bu ülkenin tam 30 milyon vatandaşı açlık sınırının, sefalet sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş." dedi.

Çömez, İYİ Partili bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi politikalarını eleştirdi.

Bazı ekonomik verileri paylaşan Çömez, "Son 7 yıldır 'enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz' dediler. Peki bizim bugün yaşadığımız yüzde 31'lik enflasyon neyin bedeli? Biz ne yaptık? Neleri feda ettik? Neler harcadık? Neleri yok ettik ve neticede enflasyon yüzde 31'lere çıktı?" ifadelerini kullandı.

"Gelecek garantili projelerle sadece bizler değil, yavrularımız ve torunlarımız ipotek altına alındı." görüşünü savunan Çömez, "AK Parti iktidara geldiğinde ülkenin borcu 130 milyar dolardı. Bugün tam 550 milyar dolara geldi. Peki enflasyon kaçtı? 2002 yılının Aralık ayında enflasyon yüzde 29,7 idi. Ne var ne yoksa sat, trilyonlarca dolar vergi topla, ülkeyi borç batağına batır ve ondan sonra kalk milleti yine devraldığın dönemden daha fazla bir enflasyonla yaşamaya mahkum et." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin enflasyon oranlarını paylaşan Çömez, Türkiye'nin, enflasyonun en yüksek olduğu Venezuela, Sudan ve İran'dan sonra geldiğini, Türkiye'yi Yemen, Zimbabwe, Myanmar ve Afrika ülkelerinin takip ettiğini söyledi.

TÜİK'in verilerini aktaran Çömez, "Açlık sınırı 30 bin, yoksulluk sınırı 100 bin lira civarında. Bu ülkenin tam 30 milyon vatandaşı açlık sınırının, sefalet sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. En düşük emekli maaşımız 19 bin lira civarında. Yani 10 bin lira vereceksiniz ki emeklimiz açlık sınırında yaşayabilsin. Şu anda bu ülkede 25 milyon kişi aldığı ücretle açlık sınırının altında yaşıyor. Ailelerini falan hesaba kattığımızda bu rakamdan çok daha fazlası var." sözlerini sarf etti.

Çömez, asgari ücretin bu yıl 28 bin 75 lira olduğunu anımsatarak, "sadece TÜİK'in belirlediği enflasyon oranlarına göre bile asgari ücretin 32 bin 157 lira olması, asgari ücretlinin asla ve asla açlık sınırının altına mahkum edilmemesi gerektiğini" söyledi.

"En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine yönelik bir kanun teklifi hazırladığı" şeklinde bilgi aldıklarını aktaran Çömez, "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İnsanların açlık ve sefalete mahkum edilmesine itiraz ediyoruz. Sadaka kültürüyle karşımıza bin liralık bir artışla gelirseniz, İYİ Partinin en güçlü muhalefetiyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu millete bu kadar haksızlık yapılamaz. Bu milleti varlık içerisinde, yoklukta yaşatamazsınız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yoksulluk, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çömez'den Ekonomik Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:17:27. #7.11#
SON DAKİKA: Çömez'den Ekonomik Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.