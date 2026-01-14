Çömlekköy Barajı'nın gövdesi bu yıl tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çömlekköy Barajı'nın gövdesi bu yıl tamamlanacak

Çömlekköy Barajı\'nın gövdesi bu yıl tamamlanacak
14.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de binlerce dekar tarım arazisini suya kavuşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Edirne'de binlerce dekar tarım arazisini suya kavuşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Büyükdöllük köyünde muhtarlar ve köy sakinleriyle toplantıda bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, yeni yılda köylünün gelirini artıracak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili desteklere devam edeceklerini kaydeden Sezer, üretimde suyun çok önemli bir kavram olduğuna dikkati çekti.

Köylerde sulama suyu, içme suyu ve güneş enerji sistemleriyle ilgili yatırımlara devam ettiklerini anlatan Sezer, "İlimizde çok önemli projeler hayata geçiyor. Öncelikle sulamayla ilgili yatırımlar durmaksızın sürüyor. Çömlekköy Barajı'nın gövdesi bu yıl tamamlanacak. Sulama ihalesini de bu yıl yapacağız. Orası da başlayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların Edirne'deki yatırımlara destek verdiğini belirten Sezer, Meriç Sulama Sistemi, Çakmak Barajı ve Hamzabeyli Sulama Sistemi'nin de Edirne için hayata geçirilen büyük projelerden olduğunu vurguladı.

Vali Sezer, köylerde üretimi artırma odaklı sulama yatırımlarına yeni yılda da devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Çömlekköy Barajı

Kentin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak baraj, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Edirne, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çömlekköy Barajı'nın gövdesi bu yıl tamamlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Ünlü sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın uyuşturucu soruşturması ifadesi ortaya çıktı
Ünlü sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın uyuşturucu soruşturması ifadesi ortaya çıktı
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:38:05. #7.11#
SON DAKİKA: Çömlekköy Barajı'nın gövdesi bu yıl tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.