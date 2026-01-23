ÇOMÜ’de TÜBİTAK 1001 Ödül Töreni - Son Dakika
ÇOMÜ’de TÜBİTAK 1001 Ödül Töreni

23.01.2026 19:17
ÇOMÜ, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında başarılı akademisyenleri ödüllendirdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Programı proje yürütücüleri için ödül töreni düzenlendi.

ÇOMÜ AKÇANSA Teknoloji ve Etki Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında proje başvurusu yaparak bilimsel üretime katkı sunan akademisyenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Bilimsel araştırmanın yalnızca sonuçla değil, süreçle, emekle ve kararlılıkla değer kazandığını belirten Erenoğlu, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK 1001 programına başvuru yapmak, fikir üretmeyi, disiplinli çalışmayı ve akademik cesareti gerektirir. Bu nedenle bugün burada takdim edeceğimiz teşekkür belgeleri ve sembolik hediyeler, yalnızca birer belge değil, aynı zamanda bu emeğin ve çabanın kurumsal bir takdiridir. Üniversite olarak bizler, araştırma kültürünün güçlenmesini ve nitelikli bilimsel üretimin artmasını stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fon programlarına aktif katılımı, bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Bu vesileyle, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında proje başvurusu yapan ve üniversitemizi başarıyla temsil eden tüm akademisyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çabaların, önümüzdeki dönemde daha fazla proje, daha güçlü iş birlikleri ve daha görünür akademik çıktılarla sonuçlanacağına inanıyorum."

Konuşmanın ardından akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA

