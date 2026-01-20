ÇOMÜ Personeli Usulsüzlükten Tutuklandı - Son Dakika
ÇOMÜ Personeli Usulsüzlükten Tutuklandı

20.01.2026 11:16
ÇOMÜ'de görevli S.G., usulsüz işlemler nedeniyle tutuklandı; bilişim suçları ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda görev yapan bir personel, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kadrosu üniversitenin Destek Hizmetleri Biriminde yer alan ancak yıllardır ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Mali İşler Biriminde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı tespit edilen S.G. hakkında iddia edilen bazı "usulsüz" işlemler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve "kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

11:17
