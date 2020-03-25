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Conor McGregor'dan corona virüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
6 saat önce
McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.
McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.
İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.
Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:25
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