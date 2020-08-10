Çöp kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çöp kamyonu ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa- Aybastı karayolu spor kompleksi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Kandır yönetimindeki 52 K 4530 beton mikseri ile Hakan Kışan'ın kullandığı 52 AAU plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücüler ile çöp toplayan görevliler Göksel Bayrak ve Ramazan Tikence yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastanelere kaldırdı.

Kazada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - ORDU