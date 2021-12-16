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Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu - Son Dakika

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu

16.12.2021 16:20

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2015 yılında çöplükte çalıştığı sırada 20 bin TL bulan ve bu parayı sahibine iade eden temizlik işçisi Celal Serçe, yılın personeli seçilmişti. Serçe bugün hafriyat döküm sahasında kanlar içinde ölü bulundu.

Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe'den kahreden bir haber geldi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan erkek şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe (47) olduğu tespit edildi. Serçe'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

YILIN PERSONELİ SEÇİLMİŞTİ

Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada çöp içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti. Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu

Temizlik İşçisi, Türk Lirası, 112 Acil, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu - Son Dakika


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