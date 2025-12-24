Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebeğe Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebeğe Destek

Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebeğe Destek
24.12.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'deki çorap fabrikası çalışanları, Rüzgar bebeğin tedavisi için bağış kampanyası düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çorap fabrikasının çalışanları, Bolu'da hastalıkla mücadele eden Rüzgar bebeğin tedavi masrafları için örnek bir kampanyaya imza attı. Fabrikadaki öğle yemeği haklarından vazgeçerek bedelini bağışlayan işçiler, evlerinde yaptıkları yemekleri de fabrikada satarak tedavi süreci için kaynak sağladı.

Alınan bilgiye göre, fabrika çalışanları sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelerek Bolu'da yaşayan ve hastalıkla mücadele eden Rüzgar bebek için kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde işçiler, fabrikada her gün verilen öğle yemeğini yememe kararı alarak, o günkü yemek iaşe bedellerinin bebek için açılan yardım hesabına aktarılmasını sağladı. Fabrikada kurulan stantlarda, çalışanların evlerinde hazırlayıp getirdiği yiyecekler satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelirin tamamı, Rüzgar bebeğin tedavisi için toplanan bağış miktarına eklendi.

Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanı Sedat Mıhçı, yaptığı açıklamada, Rüzgar bebeğin durumunu öğrendikten sonra çalışma arkadaşlarıyla böyle bir proje geliştirdiklerini belirtti. Dayanışmanın önemine dikkati çeken Mıhçı, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde yemek yememe kararı aldık. Yemek iaşelerimizin de Rüzgar bebeğe aktarılmasını sağladık. Herkesin evinden getirdiği yiyeceklerle burada yemek organizasyonu düzenledik. Burada gelen yemeklerin satış yapıldı ve elde edilen gelir yine Rüzgar bebeğin hastalığı için toplandı. Amacımız, Rüzgar bebeğe fayda sağlamak ve birlikte olduğumuzda her şeyin üstesinden gelebileceğimizi göstermek." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebeğe Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:36:59. #7.12#
SON DAKİKA: Çorap Fabrikasından Rüzgar Bebeğe Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.