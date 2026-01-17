Çorlu'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
Çorlu'da Kar Yağışı Başladı

17.01.2026 02:16
Balkanlar'dan gelen soğuk havayla Çorlu'da kar yağışı etkili oldu, hazırlıklar yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kar yağışı başladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren ilçede, gece saatlerinde şehir merkezinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe genelinde etkisini gösterdi.

Çorlu Belediyesi ekipleri, yolların kapanma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürürken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olası olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
