Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Ramazan sevinci
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Çorlu'da Ramazan sevinci

1 saat önce

Çorlu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca ilçenin değişik mahallelerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlar bir araya gelerek oruçlarını açtı.

Çorlu'da Ramazan sevinci, System.String[]
Çorlu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca ilçenin değişik mahallelerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlar bir araya gelerek oruçlarını açtı.

Çorlu Belediyesi, her yıl binlerce vatandaşın katıldığı iftar sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşatmaya bu yıl da devam etti. Her akşam farklı bir mahallede düzenlenen iftar programlarında tüm Çorlu halkı bir araya gelerek orucunu açtı. Ramazan ayının ilk gününden bu yana sırasıyla Çorlu Belediyesi Aşevi ile Önerler, Türkgücü, Hatip, Reşadiye, Kazımiye, Nusratiye, Rumeli, Hıdırağa, Cemaliye, Kemalettin, Silahtarağa, Seumen, Deregündüzlü, Yenice, Maksutlu, Esentepe, Hürriyet, Muhittin, Alipaşa, Zafer, Cumhuriyet, Havuzlar, Şahpaz, Sarılar, Şeyhsinan ve Çobançeşme mahallelerinde düzenlenen iftarlara Çorlu halkı yoğun ilgi gösterdi. İftar yemeklerine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

"Halkımızla bir aradayız"

Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen iftar yemeklerine katılan Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, "Dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekiştiği bu mübarek Ramazan ayında halkımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Her akşam bir mahallede düzenlediğimiz iftar yemeklerimize halkımız yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayının sevincini, huzurunu, idrakını halkımızla birlikte yaşadık. Hep birlikte nice Ramazanlara erişmeyi diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel
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