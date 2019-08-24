Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesince İlçe Emniyet Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen 7 hizmet aracı, törenle teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçedeki huzur ve asayişin sağlanmasında İlçe Emniyet Müdürlüğünün önemine değinerek, teşkilatın imkanlarının genişletilmesi noktasında her zaman destek vereceklerini söyledi.

Her çalışmanın Çorluluların huzuru, güvenliği için gerçekleştirildiğini belirten Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Bizim ortak paydamız Çorlu'muz. Güzel kentimizin güzel insanları bu kentte huzurla yaşasın diye tüm kamu kurumlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Bizler birbirimizle koordineli bir şekilde çalışarak Çorlu'muzu daha güzel noktalara taşımaya devam ediyoruz. Bölgemizin en güzel, en gelişmiş kenti Çorlu'muz için hep birlikte, hep sevgiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Emniyet Müdürlüğümüze 7 aracın daha devir teslim törenini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni hizmet araçlarının emniyet teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Törene Kaymakam Cafer Sarılı, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, İbrahim Turgut Bolat, Kemaleddin Avcı ve Özcan Veysel Tunçcan da katıldı.

Çorlu'da Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendi

Beş yıl boyunca Çorlu Belediyesinin yol haritası olacak stratejik plan hazırlıkları kapsamında düzenlenen "Çorlu Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı Odak Grup Toplantısı", sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarından oluşan paydaşların katılımıyla belediyenin çok amaçlı salonunda gerçekleşti.

Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'yu birlik ve beraberlik içerisinde yönetmenin önemine vurgu yaparak, toplantıya katılan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Bir şehri yönetmenin, her memleketten vatandaşı din, dil, ırk ve siyasi görüş fark etmeksizin görüş ve önerilerini dikkate almakla mümkün olduğunu ifade eden Sarıkurt, katılımcıların fikrini alarak bu güzel şehri birlikte yönetme duygusunu yaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Sarıkurt, yerli ve ulusal değerlere önem vererek üreten, demokratik, katılımcı, kaynaklarını bilimsel ve doğru kullanan bir belediyecilik anlayışıyla herkesin "İyi ki Çorlu'da yaşıyorum" diyeceği bir kent için yola çıktıklarını kaydetti.

Berlin'den gelen akademisyenler Çorlu hakkında bilgi aldı

Berlin Teknik Üniversitesi ve Arel Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilçeye gelen akademisyenler, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülen Ulusötesi Üretim Mekanı (Transnational Production Space) projesi kapsamında araştırma yapan akademisyenler Çorlu'yu gezerek kent hakkında bilgi aldı.

Berlin Teknik Üniversitesinden Araştırmacı Elke Beyer, Anke Hagemann, Araştırma Görevlisi İlkim Er, Araştırma Ortağı Ina Valkanova ve Arel Üniversitesi Araştırma Ortağı Pelin Olcay'ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Çorlu'nun kimliği, yıllar içinde gelişimi ve değişimi, sosyo-kültürel yapısı, tarım ve sanayisi, iş olanakları, tarihsel değerleri gibi konular görüşüldü.

Akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Sarıkurt, "Birlik, beraberlik ve sevgi temalı projelerimiz ve etkinliklerimizi tüm vatandaşlarımızı ortak paydamız olan Çorlumuzun altında birleştirmeye ve bütünleştirmeye özen gösteriyoruz. Çorlu Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz projelerimizle önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde kentimiz daha da gelişecek, büyüyecek, adından daha da sık söz ettirecek." dedi.