Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

11.09.2022 14:30
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde, kaçak tütün, TAPDK bandrolü ve paketleme malzemesi ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde, kaçak tütün, TAPDK bandrolü ve paketleme malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan kontrollerde 3 bin 900 gram kıyılmış açık tütün, kesilmiş halde toplam 2 bin 148 TAPDK bandrolü, 9 bin tütün paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Konuyla ilgili M.K hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde, polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemalettin Mahallesinde durumu şüpheli bir kişiyi incelemeye alan polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Tabanca ve fişekleri muhafaza altına alan polis, M.B'yi de Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

???????- Otomobilde makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da bir otomobilde 475 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, içi tütün ile doldurulmuş 475 bin makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Tekirdağ'da 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı.

Çerkezköy ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan C.S, Veliköy Mahallesinde sahte kimlikle yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, imlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, TAPDK, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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