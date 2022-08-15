Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

15.08.2022 10:26
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bir evde yapılan aramada 9,11 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 590 lira ele geçirildi.

Şüpheli B.A. gözaltına alındı.

Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

A.B'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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