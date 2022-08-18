Ekipler, önceden belirlenen bir ikamette yaptığı aramada 12 bin 208 sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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