60 üniteli diş hastanesi inşa edilecek - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kentte inşa edilecek diş hastanesinin ihalesinin 29 Nisan'da yapıldığını bildirdi.

Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, sağlık yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Çorum'da yeni bir diş hastanesi yapılması sözünü verdiklerini hatırlatan Ceylan, "Mevcut hastanenin karşısındaki alanda diş hastanesini inşa edeceğimizi söylemiştik. İlk önce yapılan çalışmalarda zeminde sıkıntı bulunduğu için yeni bir alana karar verildi. Yine hastanemizin karşısında, daha önce futbol sahası olan, şimdi de ikinci el oto pazarı olarak kullanılan 20 bin metrekare alanda, içinde 60 ünitesi olan, 60 doktorun çalışacağı, bir ameliyathanesinin olacağı, iki lokal girişim odası, yataklı servisi, bir protez laboratuvarı, röntgen odaları ile halkımıza hizmet edecek diş hastanesi inşa edeceğiz. Hastanemizin ihalesi 29 Nisan'da yapıldı." dedi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarının başlayacağını dile getiren Ceylan, "Sağlık sektöründe dışarıya sevki bitirmek ve dışarıdan sevk alma iddiasındaydık. Şu anda Çorum'daki hastanemize yüzde 30 civarında dışarıdan sevk alıyoruz. Bu da en azından sağlık alanında nereye geldiğimizin göstergesidir. İnşallah ihale sonuçlandıktan sonra temelini atıp, halkımızın hizmetine sunacağız ve Çorum'daki dişle ilgili sevk oranını sıfıra indirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.