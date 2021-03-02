AFAD, 670 gönüllüsünü eğitmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Çorum'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 670 gönüllünün yıl içinde yangın, deprem, hafif arama kurtarma gibi uygulamaları eğitimlere tabi tutulacağı bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla halkı deprem konusunda bilinçlendirmek amacıyla Hürriyet Meydanı'nda stant açtı.

AFAD ekiplerinin kullandıkları ekipmanların sergilendiği stantta vatandaşlara doğal afet durumlarında yapılması gerekenleri içeren broşürler dağıtıldı.

İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, gazetecilere, vatandaşları başta deprem olmak üzere bütün doğal afetler konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yılın Afet Farkındalık Yılı olarak ilan edildiğini belirten Kaya, kurum personelinin yanı sıra vatandaşları da afetlere hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaya, AFAD'ın Çorum'da 670 civarında gönüllüsü bulunduğuna işaret ederek, "Gönüllülere yönelik çalışmalarımıza Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdik. Elektronik ortamda eğitimlerimi devam ediyor. İnşallah salgın şartları hafifler ve insanları yüz yüze eğitime alabiliriz. Yıl içinde bunun planlamasını yapıyoruz. Yakın tarihlerde yangın, deprem, arama kurtarma, AFAD farkındalık eğitimi gibi eğitimler düzenleyeceğiz. 2019 yılı sonunda eğitimlere başladık ancak 2020 yılı salgın şartları nedeniyle çetin geçti. İnşallah bu sene rahatlayabilirsek eğitimlere devam edeceğiz." dedi.