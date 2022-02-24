Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

24.02.2022 17:04
Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde 6 araçtan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde 6 araçtan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların farklı tarihlerde araçlarından çeşitli eşyaların çalındığı şikayetiyle İskilip Emniyet Müdürlüğüne başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Çevredeki KGYS ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

İlçe merkezinde gözaltına alınan zanlının ikametindeki aramada, 5 otomobil ve bir traktörden çaldığı tespit edilen çeşitli eşyalar ile 700 lira bulunan cüzdan ele geçirildi.

Zanlının emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

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Oto hırsızı polisten kaçamadı Oto hırsızı polisten kaçamadı

İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 6 araçtan hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika


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