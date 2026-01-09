Çorum'da Atıl Fabrikada Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Çorum'da Atıl Fabrikada Uyuşturucu Ele Geçirildi

09.01.2026 15:25
Çorum'daki kullanılmayan bir fabrikada 130 kg sentetik uyuşturucu bulundu, soruşturma başlatıldı.

Çorum'da atıl durumdaki bir fabrika binasında 130 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda B.Y'ye ait kullanılmayan bir fabrika binasında uyuşturucu üretildiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından binaya düzenlenen operasyonda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında fabrika binası mühürlendi, fabrika sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, gazetecilere, emniyetin titiz çalışmasıyla atıl fabrikada uyuşturucu üretildiğinin tespit edildiğini belirterek, narkotik suçlarla mücadelenin titizlikle devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Çorum, Suç, Son Dakika

