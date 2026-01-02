Çorum'da Avukata Ait Cipe Yorgun Mermi İhalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorum'da Avukata Ait Cipe Yorgun Mermi İhalesi

Çorum\'da Avukata Ait Cipe Yorgun Mermi İhalesi
02.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir avukatın cipinin ön camına yorgun mermi isabet etti. Olay araştırılıyor.

Çorum'da bir avukata ait cipin ön camına yorgun mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Çorum Barosuna kayıtlı avukat Caner Öztürk, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde park halindeki 19 AFV 590 plakalı cipinin yanına geldiğinde, ön camda hasar ve kaputta bir mermi çekirdeği buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, aracın ön camına isabet eden mermi çekirdeğinin yorgun mermi olduğu belirlendi.

Mermi çekirdeği, kriminal inceleme yapılmak üzere delil poşetine konuldu.

Avukat Caner Öztürk, şikayette bulunmak üzere polis merkezine yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Avukata Ait Cipe Yorgun Mermi İhalesi - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:37:54. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Avukata Ait Cipe Yorgun Mermi İhalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.