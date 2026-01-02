Çorum\'da Avukata Ait Cipe Yorgun Mermi İhalesi

Çorum'da bir avukata ait cipin ön camına yorgun mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Çorum Barosuna kayıtlı avukat Caner Öztürk, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde park halindeki 19 AFV 590 plakalı cipinin yanına geldiğinde, ön camda hasar ve kaputta bir mermi çekirdeği buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, aracın ön camına isabet eden mermi çekirdeğinin yorgun mermi olduğu belirlendi.

Mermi çekirdeği, kriminal inceleme yapılmak üzere delil poşetine konuldu.

Avukat Caner Öztürk, şikayette bulunmak üzere polis merkezine yönlendirildi.