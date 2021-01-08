Son dakika haberleri... Bir haftadır aranan genç kızın cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Son dakika haber... Çorum'un Kargı ilçesinde ailesinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğu genç kızın baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde ailesinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğu genç kızın baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Müberra Gökçe'den haber alamayan yakınları, Kargı İlçe jandarma Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri, arazide iz bulamayınca Maksutlu köyü yakınlarındaki baraj gölüne yöneldi. Jandarmanın talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı sualtı dalgıçları, baraj gölünde yaptıkları aramada genç kızın önce ayakkabılarına, ardından da cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan genç kızın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hisarcık, Kargı, Çorum, Baraj, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bir haftadır aranan genç kızın cansız bedeni baraj gölünde bulundu - Son Dakika

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