Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Oğuz köyünün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 3 Nisan saat 08.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.
İki haftalık karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.
Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca ve Laçin'in Çamlıpınar köyleri karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:56 Kaynak: AA
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