Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı adliyede

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı ile kaçması için yardımcı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 31 Mayıs'ta boşanma aşamasındaki eşi Ö.C.Ö'nün kız kardeşi Ezgi Taşıran'ı (27) silahla öldürdükten sonra kaçan ve dün teslim olan E.Ö'nün (35) karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliyle Çorum Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çorum'da 31 Mayıs'ta Ö.C.Ö, kız kardeşi Ezgi Taşıran ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için boşanma aşamasındaki eşi E.Ö'nün evine gitmiş, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan çift arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada E.Ö'nün 9 el ateş ettiği Ezgi Taşıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı E.Ö, dün İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.