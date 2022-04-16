Çorum'da davulcu Hatice mani söyleyip bahşiş topladı - Son Dakika
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Çorum'da davulcu Hatice mani söyleyip bahşiş topladı

16.04.2022 20:23
Çorum'da davulcu Hatice mani söyleyip bahşiş topladı

ÇORUM'un kadın davulcusu Hatice Kırcı (35), sokakları dolaşarak, maniler eşliğinde sahura kaldırdığı mahalle sakinlerinden bol bol bahşiş topladı.

ÇORUM'un kadın davulcusu Hatice Kırcı (35), sokakları dolaşarak, maniler eşliğinde sahura kaldırdığı mahalle sakinlerinden bol bol bahşiş topladı.

Kentteki, hastanenin temizlik şirketinde görev yapan Hatice Kırcı, Ramazan davulcularına verilen eğitime katılarak 43 gönüllüden biri seçildi. Görev yeri olan Akkent Mahallesi'nde davul çalıp mani söyleyerek 15 gün boyunca vatandaşları sahur için uyandırdı. Ramazan ayının 15'inci gününde davul çaldığı Akkent Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak "Selam verdik hepinize, misafir geldik evinize, bahşiş verirseniz bize, dualar ederiz hepinize" diyerek, mani söyleyen Hatice'yi görenler ise bahşiş verme yarışına girdi. Bir mahalle sakini "Kızımız Hatice ile gurur duyuyoruz, işini layıkıyla yapıyor" dedi. Davulcu Hatice ise, " Ramazan'ın yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Bana böyle bir imkanı veren başta Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi Bey'e, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın Bey'e ve mahalle halkıma çok teşekkür ediyorum, ağız tadıyla bir bayram geçirmeyi diliyorum" dedi.Mahallenin kadınları da davulcu Haitice ile bol bol fotoğraf çektirdi.


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Kaynak: DHA

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