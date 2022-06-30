Çorum'da dronlu trafik denetimi - Son Dakika
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Çorum'da dronlu trafik denetimi

30.06.2022 17:26
Çorum'da dronlu trafik denetimi

Çorum'da yaklaşan kurban bayramı öncesi dronlu trafik denetimi yapıldı.

Çorum'da yaklaşan kurban bayramı öncesi dronlu trafik denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İnönü Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 98 araç denetlendi.

Denetimler sonunda bir araca muayanesi olmadığı, bir sürücüye ehliyetsizlikten, 2 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak ve 3 sürücüye ise kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten işlem yapılırken, bir araç ise trafikten men edildi, 5 bin 543 TL'lik idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

YORUMLAR
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Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa: İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da dronlu trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da dronlu trafik denetimi - Son Dakika
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