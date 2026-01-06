Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Şimşek\'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
06.01.2026 18:37  Güncelleme: 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Şimşek\'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Haber Videosu

Çorum'da esnaf Murat Kırçı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdiği videosu nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Çorum'da kaydettiği videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösteren arasta esnafı Murat Kırçı, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda ifadesinin alındığını bildirdi.

BAKAN ŞİMŞEK'LE İLGİLİ ÇEKTİĞİ VİDEODAN SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Murat Kırçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bugün itibariyle geçen günkü çekmiş olduğumuz, esnaf videosu ile ilgili hakkımızda savcılık tarafından soruşturma başlatılmış. Bu sebeple ifadeye çağrıldık. İfademizi verdik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, madde 217/a fıkrasına istinaden tarafımıza soruşturma açılmış, soruşturma şu anda devam ediyor. Sonuçlarını bekleyeceğiz, göreceğiz, hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Başka da söyleyecek bir kelimem yok şu an için ama sonuçlandıktan sonra inşallah kararı tarafınıza bildiririm. Şu anda soruşturma açılmıştır. Bu sebeple soruşturma tamamlanana kadar için herhangi bir şey söylemeyeceğim." şeklinde konuştu.

Kırçı, sosyal medya hesabından paylaştığı ve soruşturmaya konu edilen videosunda şunları söylemişti: "Çorum'un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece, hiç bıçak değmemiş. Ama Sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye. ya siftah var mı ben fiş keseceğim? 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12.00 Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek? Daha siftah edemedi?"

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Murat Kırçı, Ekonomi, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:52:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.