Okulda 3. kattan aşağı düşen kız öğrenci, ağır yaralandı

İstedikleri en düşük maaşla asgari ücret arasında dağlar kadar fark var

Rezillikte son perde! İki eşini de yanına alıp yayın açtı

Ankara\'da bakanlığa saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin kimliği belli oldu

Sözün bittiği yer! Alçaklar bir bebeği daha yetim bıraktı

Çorum'da eğitim gördüğü fen lisesinin 3. katından aşağı düşen 16 yaşındaki Elif Şahin, ağır yaralandı. Polis okulda inceleme yaparken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

3. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Ömer Derindere Fen Lisesi'nde öğrenci pansiyonunda kalan 9'uncu sınıf öğrencisi Elif Şahin, okulun 3'üncü katında bulunan sınıfının penceresinden düştü. Şahin, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de hastaneye gelip, doktorlardan bilgi aldı. Polis okulda inceleme yaparken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.