Okulda 3. kattan aşağı düşen kız öğrenci, ağır yaralandı - Son Dakika

Okulda 3. kattan aşağı düşen kız öğrenci, ağır yaralandı

Son Güncelleme: 02.10.2023 14:15

Çorum'da bir fen lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki Elif Şahin, okulun 3. katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da eğitim gördüğü fen lisesinin 3. katından aşağı düşen 16 yaşındaki Elif Şahin, ağır yaralandı. Polis okulda inceleme yaparken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

3. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Ömer Derindere Fen Lisesi'nde öğrenci pansiyonunda kalan 9'uncu sınıf öğrencisi Elif Şahin, okulun 3'üncü katında bulunan sınıfının penceresinden düştü. Şahin, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de hastaneye gelip, doktorlardan bilgi aldı. Polis okulda inceleme yaparken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Okulda 3. kattan aşağı düşen kız öğrenci, ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okulda 3. kattan aşağı düşen kız öğrenci, ağır yaralandı - Son Dakika
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