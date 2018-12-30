Son Dakika Haberleri: Çorum'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Çorum'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 3 Yaralı

10 dakika önce

Çorum da meydana gelen iki ayrı silahlı yaralama olayında, aralarında bir gazinin de olduğu 3 kişi yaralandı.

Çorum'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Çorum da meydana gelen iki ayrı silahlı yaralama olayında, aralarında bir gazinin de olduğu 3 kişi yaralandı.

İlk olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.K. ve U.A., Yazı Çarşı Kavşağı'nda, İ.T., M.T. ve T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K. tüfekle vurularak yaralanırken, M.K. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından zanlılardan İ.T. ve M.T. bu kez Kerebigazi İlkokulu yanında evine giden ve gazi olduğu öğrenilen Y.Ş.A. ve arkadaşı A.Y.'ye ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan iki kişi de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Yazı Çarşı Kavşağı'nda meydana gelen silahlı yaralama olayı ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını öğrenilirken olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu olaya karışan zanlıları İskilip karayolunda yakalayarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:35 Kaynak: İHA

Osmancık, kavga, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü

Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:45:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]