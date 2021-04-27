Çorum'da jandarma ekipleri bir evde 7 ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız silah ve 51 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılığıyla mücadele ve genel emniyet asayiş uygulamaları kapsamında bir köy evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 4 otomatik av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 51 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.