Çorum'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
1 saat önce
Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:56 Kaynak: AA
'un Mecitözü
ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Mecitözü ilçesinde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kazının yapıldığı ilçe merkezi yakınlarındaki SİT alanına gelen ekipler, M.Ö. ve F.G'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan dedektör ile bazı araç ve gereçlere de el konuldu.
Şüpheliler karakola götürüldü.
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