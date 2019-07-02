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Çorum'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

1 saat önce

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]
Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mecitözü ilçesinde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kazının yapıldığı ilçe merkezi yakınlarındaki SİT alanına gelen ekipler, M.Ö. ve F.G'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan dedektör ile bazı araç ve gereçlere de el konuldu.
Şüpheliler karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:56 Kaynak: AA
Mecitözü, Çorum, Güncel
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