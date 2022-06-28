Arazi sahibi ile oğlu T.A, yıkımın hukuki olmadığını iddia ederek iş makinelerini engellemeye çalıştı. Mülk sahipleri ile belediye görevlileri arasında arbede çıkması üzerine baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Boğazkale, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

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