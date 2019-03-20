Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kuyumcu Soygunu

Çorum'da Kuyumcu Soygunu

21 dakika önce

ÇORUM'un Bayat ilçesinde bir kuyumcu dükkanı silahlı 3 kişi tarafından soyuldu.

Çorum'da Kuyumcu Soygunu, System.String[]
ÇORUM'un Bayat ilçesinde bir kuyumcu dükkanı silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Dükkan sahibini silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları alan soyguncular, kaçarak izlerini kaybettirdi.

Soygun olayı sabah saatlerinde ilçenin Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Asım Tuna'ya ait kuyumcu dükkanında yaşandı. Kimliği belirsiz silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek, dükkan sahibi Asım Tuna'yı etkisiz hale getirdi. Ardından da vitrindeki altınları aldı. 3 soyguncu, olay yerine geldikleri otomobile binerek, kaçtı.

Kuyumcunun panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanı önünde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma kaçan soyguncuları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:09 Kaynak: DHA

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