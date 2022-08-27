Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu

Kaynak: AA

Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da takla atan kamyonetteki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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