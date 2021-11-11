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Çorum'da "Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika

Çorum'da "Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı" yapıldı

11.11.2021 15:01
Çorum'da

Çorum Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunca (MYO) makine sanayisiyle öne çıkan kentteki sektörün sorun ve çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla "Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı" yapıldı.

Çorum Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunca (MYO) makine sanayisiyle öne çıkan kentteki sektörün sorun ve çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla "Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı" yapıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılış töreninde, üreticilerin, akademisyenlerin ve gelecekte üretimde sorumluluk alacak öğrencilerin bir araya gelecekleri çalıştaylar serisini başlattıklarını söyledi.

Çalıştaylarda öğrencilerin sektörün kendilerinden ne beklediğini, hangi sektörde hangi alanlarda açık olduğunu görmelerini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Öztürk, sektör temsilcilerinin Ar-Ge ve üretim alanında yaşadıkları sorunları tartışma ve çözüm bulma imkanı yakalayacaklarını kaydetti.

Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) üniversitelerin birbirine benzer yapılardan uzaklaşması amacıyla 2015 yılından itibaren adımlar attığını, bu kapsamda Bölgesel Kalkınmada İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi'ni başlattığını belirten Öztürk, Hitit Üniversitesinin ise makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaştığını aktardı.

Çorum'un TR83 Bölgesi'nde yer aldığını dile getiren Öztürk, "Bu bölgede makine imalatı ihracatını Çorum olarak biz göğüslüyoruz. Geçen 1,5 milyar dolarlık makine ihracatı yapıldı Çorum'dan. Türkiye ortalamasının da yaklaşık 4 katı üzerinde bir seviyede Çorum. Dolayısıyla Çorum'un imalat sanayine yön verici, bölgenin stratejik üretim yaparak, ihracatta daha fazla gelir elde edilen kalemlerin artırılmasına, ithalat bağımlılığı olan ürünlerin azaltılmasına katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Öztürk, öğrencilere kentteki üretim kültürünü göstermek ve uygulamalı eğitim almalarını sağlamak amacıyla 7+1 modelini hayata geçirdiklerini, 7 dönem teorik eğitim alan öğrenciye bir dönem de kentteki sanayi kuruluşlarında çalışma fırsatı sunduklarını sözlerine ekledi.

Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu ise çalıştayda Çorum sanayisinin en önemli kalemlerinden değirmencilik sektörünün sorunlarına çözüm arayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler, makine imalatı ve değirmencilik sektörü, teknoloji uygulamaları, kaynak teknolojileri, metal şekillendirme, otomasyon ve malzeme başlıklı konularda görüş ve önerilerini paylaştı.

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Ethem Erkoç, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 'Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika


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