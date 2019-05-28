Son Dakika Haberleri: Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

56 dakika önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu ağır yaralandı.

Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu ağır yaralandı.
Oktay Gümüş'ün (47) kullandığı 34 ASK 83 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Güvercinlik köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Devrilen araçtaki sürücü ile babası Mehmet Gümüş (76) ağır yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Gümüş kurtarılamadı.
Oktay Gümüş ise ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:29 Kaynak: AA
Osmancık, Çorum, Güncel
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