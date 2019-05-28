Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
56 dakika önce
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu ağır yaralandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:29 Kaynak: AA
'un Osmancık
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu ağır yaralandı. Oktay Gümüş
'ün (47) kullandığı 34 ASK 83 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Güvercinlik
köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Devrilen araçtaki sürücü ile babası Mehmet Gümüş
(76) ağır yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Gümüş kurtarılamadı.
Oktay Gümüş ise ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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