Çorum'da Polisten Hedefli Denetim

23.01.2026 17:27
Çorum'da yapılan denetimlerde 7 kişi yakalanırken, 4 silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-23 Ocak tarihleri arasında yapılan 108 denetim çerçevesinde, 21 kahvehane, 19 kafe, 22 çay ocağı, 16 oyun salonu ve 17 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 518 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 4 adet ateşli silah, 12 adet tabanca fişeği, 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise bin 831 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Çorum, Son Dakika

SON DAKİKA: Çorum'da Polisten Hedefli Denetim
