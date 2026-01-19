Çorum\'da Soğuk Hava Etkili

Çorum'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hafta sonu aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından kentin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzlanma ve don meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte soğuk havanın etkisini hafta boyu sürdürmesi bekleniyor.

Cuma gününe kadar gece saatlerinde sıfırın altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.