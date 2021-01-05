Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım

05.01.2021 13:28

Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım Çorum Belediyesi, güçlü alt yapı projeleriyle su sorunu yaşatmayacak Su yatırımları kapsamında saniyede 100 litre debisi bulunan Tarhan köyündeki 2 kuyu devreye alındı Yenihayat Barajı isale hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr.

Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım

Çorum Belediyesi, güçlü alt yapı projeleriyle su sorunu yaşatmayacak

Su yatırımları kapsamında saniyede 100 litre debisi bulunan Tarhan köyündeki 2 kuyu devreye alındı

Yenihayat Barajı isale hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: "Amacımız, su sorununa köklü çözüm üreterek tarihe karıştırmak"

"Su problemi yaşatmıyoruz, saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyumuzu devreye aldık"

"Koçhisar isale hattının tamamlanması hayati bir öneme haiz"

ÇORUM - Meteorolojik verilere göre olağanüstü kuraklığın yaşandığı Çorum'da belediye halkın içme suyu yaşamaması için harekete geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanan kuraklığı haritaya döktü. Haritada Çorum olağanüstü kuraklığın yaşandığı iller arasında yer alırken, kente içme suyu sağlayan barajlardaki rezervler de önemli oranda düşüş yaşandı.

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen illerin başında gelen kentte barajlardaki su miktarı da kritik seviyeye düşmesiyle Çorum Belediyesi, gerek kuyulardaki, gerek içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda ki suların en etkin en verimli kullanılabilmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için su yatırımlarına hız verdi.

Mevcutta aktif olarak kullanılan 9 kuyuya ilave olarak Tarhan köyünde 6 kuyu daha açarak kuyu sayısını 15'e yükselten Çorum Belediyesi, Tarhan köyündeki saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyuyu Yenihayat Barajı isale hattı ile buluşturarak devreye aldı. Gelecekte su sorunu yaşanmaması için güçlü bir alt ve üst yapı projelerine imza atmaya hazırlanan belediye, başta Koçhisar İsale Hattı projesi olmak üzere bu alanda 400 milyon liralık yatırım yapacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yenihayat Barajı isale hattındaki çalışmaları yerince inceleyerek, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Alper Zahir'den bilgi aldı.

"Son 95 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz"

İncelemelerin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir kuraklık karşı karşıya olduğumuza dikkat çekerek, özellikle Türkiye'de son yılların en kurak sonbahar ve kış mevsiminin yaşandığının altını çizdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 aylık dönemi kapsayan kuraklık haritasına bakıldığında tablonun iç açıcı olmadığına vurgu yapan Başkan Aşgın, "Çorum'da olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Çorum'un da içerisinde bulunduğu bölgemizde tarihi bir kuraklık yaşıyoruz. Son 95 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı kuraklık haritasına baktığımızda Çorum maalesef siyah görünüyor. Geçmişten bugüne içme suyu noktasında şehrimizde güzel çalışmalar yapılmış. Şehrimiz son yıllarda su sıkıntısı yaşamadı. Bundan sonra da su sıkıntısı yaşamaması için ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarında da ciddi azalma var"

Şehrin içme suyu ihtiyacını farklı kaynaklardan temin ettiklerini anlatan Aşgın, "İçme suyu ihtiyacının karşılandığı 3 barajımız var. Şehrin içme suyunu Yenihayat ve Hatap barajından karşılıyoruz. Aynı zamanda 5 tane su alma, 3 tane de kaynak suyu alma bölgemiz var. Bu alandan da yıllık 10 milyon TL elektrik harcamasını göze alarak sularımızı halkımıza ulaştırıyoruz. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarında da ciddi azalma var. Hatap barajımızın 11 milyon metreküpe yakın bir rezervi bulurken şuanda 2 milyon metreküplük suyumuz var. Doluluk oranı da yüzde 18 seviyesinde. Yenihayat barajımız 25 milyon 363 bin metreküp rezervi varken barajımızda 3 milyon 150 bin metreküplük bir rezervimiz var. Doluluk oranı yüzde 12. Bu rakam çok düşük bir rakam. Çomar Barajı'nı da dahil ettiğimizde bütün barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 20'ye olarak gözüküyor. Şehrimizin suyu çok bol değil. Suyu öncelikli olarak tasarruflu kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Su problemi yaşatmıyoruz, saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyumuzu devreye aldık"

Çorum halkına su problemi yaşatmadıklarını, Tarhan köyündeki saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyuyu devreye aldıklarını açıklayan Aşgın, "Su sorununu çözmek adına merhum Belediye Başkanımız Arif Ersoy döneminden bugüne gelen güzel çalışmalar var. Pınarbaşı köyünden ciddi anlamda su alıyoruz. Eskice, Konaklı ve Kuşsaray köylerindeki terfi istasyonlarıyla şehrimize suyumuzu getiriyoruz. Halkımıza su problemi yaşatmıyoruz. 2018 yılında da yeni su kaynakları temin noktasında Tarhan köyünde yapılan incelemeler sonucu orada iyi bir rezervin olduğu tespit ettik ve 6 tane kuyu açtık. Şu an yaptığımız kuyuların ara isale hatlarının tamamlanmasıyla Yenihayat Barajından gelen çelik isale hattımızla buluşturarak suyu şehre taşıyoruz. Özel vanalarımızla suyun basıncını ayarlayarak hem barajdan hem de Tarhan köyünden su alabileceğiz. İlk etapta 6 tane kuyumuzun 2 tanesini aktif hale getiriyoruz. Bugün itibariyle şehrimize buradan saniyede 100 litre suyu Tarhan'dan taşıyoruz. Su probleminin çözülmesi bakımından çok önemli bir unsuru ivedi bir şekilde aldığımız kararla uygulamasını yapıyoruz. Öyle görünüyor ki bizim yaz da dahil olmak üzere içme suyu noktasında bir sıkıntımız olmayacak. Ama bu bizim çokta rahat olduğumuzu gösteren bir durum değil. Çok büyük çabalarla, çok büyük emeklerle, çok büyük maliyetlerle halkımızı suyla buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizden suyumuzu israf etmeden, tasarruflu bir şekilde kullanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Koçhisar isale hattının tamamlanması hayati bir öneme haiz"

Koçhisar isale hattının tamamlanması Çorum'un su ihtiyacı bakımından çok hayati bir öneme haiz olduğunu kaydeden Aşgın, "Özellikle Koçhisar isale hattının tamamlanması şehrimizin su ihtiyacı bakımından çok hayati bir öneme haiz. Projenin hayata geçmesinde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım Bakanlığımıza, DSİ yetkililerimize, valimize, milletvekillerimize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Koçhisar Barajı isale hattımız için ilk başta 1 Milyon TL olan ödenek, 40 Milyon TL'ye çıkarıldı. Bu ödeme müteahhite yapıldı ve şu an itibariyle 53 kilometrelik isale hattımızın 40 kilometresinde borular döşendi. Bu çok önemli ve hızla yapılan bir çalışma. İnşallah 2021 yılında Koçhisar İsale Hattını tamamlayarak, arıtmaya oradaki suyu getirerek hemşehrilerimizin uzun yıllara sari olmak üzere bir daha su problemi yaşamayacağı bir noktaya şehrimizi hep beraber taşımış olacağız" diye konuştu.

"Önümüzdeki 3 yılda suya 400 milyon liralık yatırım yapacağız"

3 yıl içerisinde suya 400 milyon liralık yatırım yapacaklarını açıklayan Aşgın, son olarak şunları kaydetti:

"Çorum Belediyesi olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde 400 Milyon TL yatırım yapacağız. Amacımız yatırımlarla birlikte su sorununu köklü olarak çözüme kavuşturmak. Bu anlamda da Koçhisar İsale Hattı ve ilaveleri 130 Milyon TL, yeni içme suyu arıtma tesisleri için 60 Milyon TL, Koçhisar İsale Hattı üzerine yapılacak HES Projeleri için 10 Milyon TL, şehir içerisinde eskiyen boruların yeni borularla değiştirilmesi için 70 Milyon TL, yeni yapılacak Atık Su Arıtma Tesisi için 130 Milyon TL'lik yatırım yapılacak. Hemşehrilerimizin kullanacağı temiz içme suyundan kullanma suyundan atık su arıtmaya kadar önümüzdeki 3 yıl içerisinde belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek 400 Milyon TL'ye yakın bir yatırımla en hayati ehemmiyete sahip su problemini çözmüş olacağız. Kararlılıkla bu yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.

Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım
Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım
Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım
Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım

Yenihayat Barajı, Türk Lirası, Yatırım, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım - Son Dakika


Son Dakika

Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi         
12:34
Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi         
12:26
Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi         
12:11
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar 2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar         
08:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 13:38:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da suya 400 milyon liralık yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei